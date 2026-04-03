Специалистов МЧС из Богородского округа отправили в командировку в ЛНР

В Богородском округе прошли торжественные проводы личного состава Ногинского спасательного центра Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации. Специалисты направляются для выполнения боевых задач на территории Луганской области.

В настоящее время на освобожденных территориях находится большое количество неразорвавшихся боеприпасов, мин и других взрывоопасных предметов, представляющих угрозу для мирного населения. Это затрудняет проведение восстановительных работ для возвращения к мирной жизни жителей региона.

Личному составу в составе семи военнослужащих и четырех единиц техники предстоит провести техническую разведку местности в Луганской Народной Республике. После этого саперы приступят к поиску и уничтожению взрывоопасных предметов.

Жители Богородского округа, администрация муниципалитета и окружной Совет депутатов передали спасателям беспилотник для качественного проведения разведки местности.