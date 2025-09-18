Спектакль «Непокоренный Курск» пройдет в Красногорске 21 сентября

В доме культуры «Подмосковье» в Красногорске 21 сентября представят документально-театральную постановку «Народная история „Непокоренный Курск“». Это произведение уже называют одним из самых сильных и эмоциональных в современном искусстве.

Особенность спектакля заключается в том, что на сцену вместе с профессиональными актерами выходят участники специальной военной операции, переселенцы, медики, волонтеры, и простые жители, которые перенесли тяжелые испытания в августе прошлого года.

Самому юному участнику постановки пять лет, в старшему исполнилось 75.

Сюжет вращается вокруг истории мальчика Ваньки, детство которого закончилось из-за начала боевых действий. В рамках спектакля зрители слышат архивные записи.

«Для нас это не спектакль, а долг. Мы не играем персонажей — мы проживаем на сцене свою боль и свою правду. Чтобы ее услышали, чтобы поняли, что такое война на самом деле. И чтобы поверили, что вера и любовь сильнее страха», — рассказали участники проекта.

В тот же день жители Красногорска получат возможность встретиться с автором книги «Я помню этот день» — военным корреспондентом и командиром поисковых отрядов Антоном Карповым.

Его книга, написанная на линии боевого соприкосновения под обстрелами, стала фронтовым дневником. Презентация начнется в 15:00.

Кроме того в доме культуры 21 сентября начнет работать выставка уникальных фронтовых снимков под названием «Это наша земля. Мы не уйдем!», где представлены фотографии, сделанные бойцами.

Вход свободный по пригласительным билетам, которые можно заказать по телефону +7(495)563-89-17.