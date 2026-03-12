Спектакль для семей участников СВО прошел в драмтеатре в Дмитрове

Особенный подарок к 8 Марта сделали всем женщинам, чьи родные находятся в зоне специальной военной операции, глава округа Михаил Шувалов и Дмитровский драматический театр. Гостям представили бессмертную комедию Мольера «Тартюф».

Перед спектаклем глава Дмитровского округа поздравил женщин с наступающим Международным женским днем, пожелав всем крепкого здоровья, счастья и любви. Михаил Шувалов отметил важность постоянного внимания к семьям военнослужащих:

«Мы стараемся окружить заботой каждого, чтобы жены, матери и сестры наших героев чувствовали, что они не одни, что мы рядом. В преддверии 8 Марта нам особенно хотелось подарить женщинам тепло, внимание и, конечно, хорошее настроение», — сказал руководитель муниципалитета.

Кульминацией вечера стал трогательный момент: под легендарную песню «Королева красоты» в исполнении Муслима Магомаева актеры театра вышли в зал и вручили каждой зрительнице по букету весенних тюльпанов.

Дмитровский драматический театр оказывает помощь участникам СВО и их близким с 2022 года. Актеры выезжают в санаторий, где проходят реабилитацию бойцы, родственников военнослужащих приглашают на спектакли театра.