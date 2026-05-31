Спектакль для детей семей участников СВО показали в Серпухове

30 мая во Дворце культуры имени Ленина для детей участников специальной военной операции состоялся показ музыкального спектакля «Про Кощея и Василису». Организатором выступил Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

Гостями праздника стали дети из семей военнослужащих. Для них артисты театра «Зазеркалье» представили музыкальную постановку по мотивам русских народных сказок. В центре сюжета оказалась история Василисы, которой предстоит преодолеть испытания и вступить в противостояние с Кощеем.

Спектакль сопровождался музыкальными номерами, красочными декорациями и яркими сценическими образами. Актеры активно взаимодействовали с залом, поэтому юные зрители с интересом следили за развитием событий. Постановка вызвала живой отклик у детей и подарила им возможность окунуться в атмосферу сказки.

«Для нас важно, чтобы дети получали как можно больше положительных эмоций, чувствовали внимание и поддержку. Такие встречи помогают создать хорошее настроение и сделать начало летних каникул по-настоящему праздничным», — отметили организаторы.

После завершения спектакля всех ребят ждал приятный сюрприз. Детям раздали мороженое, что стало еще одним подарком в этот день. Подобные инициативы направлены на поддержку семей участников СВО и помогают создавать для детей теплую и доброжелательную атмосферу.