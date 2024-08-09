Спасший военкора Поддубного Рыльский рассказал, что заставлял журналиста петь по пути в больницу

Собеседник сайта отметил, что при попытке заехать в Суджу он заметил взрыв на обочине дороги. Неравнодушный мужчина решил развернуться.

«Увидел сгоревшую машину Евгения. Евгений стоял на ногах, повторял, что ничего не помнит», — сообщил Рыльский.

По словам героя, он посадил раненого военкора в свой автомобиль и решил доставить в медучреждение. По пути водитель разговаривал с пассажиром и заставлял его петь, чтобы тот не потерял сознание. В ближайшей больнице никого не оказалось. Тогда спаситель передал пострадавшего волонтерам.