Спасатели потушили первый пожар в кубанском поселке Волна после удара дронов

Оперштаб заявил о ликвидации одного из двух пожаров в кубанском поселке Волна

Спасатели ликвидировали первый из двух очагов пожара около нефтяного терминала в поселке Волна. об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края. Тушение второго пожара еще продолжается.

В ведомстве подчеркнули, что пламя распространилось на площади в две тысячи квадратных метров. К тушению привлекли 74 человека и 28 единиц техники.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что пожары в регионе возникли после массированных атак беспилотников, которые дежурные средства противовоздушной обороны отражали на протяжении всей ночи.

«Самая сложная ситуация — в поселке Волна. Там повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы», — заявил глава региона.

Он добавил, что в Сочи обломки дрона упали на жилой дом, выбив окна и задев систему отопления. В анапском селе Юровка повреждения получила котельная, но ее быстро отремонтировали.

Ранее губернатор Краснодарского края сообщил, что при ночной атаке вражеских беспилотников пострадали два человека. В срочном порядке их доставили в больницу для оказания необходимой помощи.