Спасателей-пиротехников из Ногинска встретили из командировки в Курскую область

Встреча военнослужащих, вернувшихся из командировки, прошла на территории Ногинского ордена Жукова спасательного центра Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. По словам участников, это было по-настоящему радостное и волнительное событие.

С 16 июня по 14 августа восемь военнослужащих Ногинского центра МЧС выполняли задачи по поиску, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов на территории Курской области. Специалистами было найдено и обезврежено 130 взрывоопасных предметов на площади 118 гектаров.

Специалисты-пиротехники Богородского округа в ходе работ проявили высокий профессионализм, старание и разумную инициативу, успешно справились с поставленными задачами. В ходе выполнения работ нарушений требований безопасности не допущено.

Командировка уже не первая в этом году.

Глава Богородского округа Игорь Сухин и начальник Ногинского спасательного центра МЧС России, генерал-майор Евгений Гаврилюк поздравили военнослужащих с возвращением и поблагодарили за службу.