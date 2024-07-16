Спасатель получил осколочное ранение при атаке коптера в курском поселке Теткино

Спасатель получил осколочное ранение во время атаки украинского дрона в поселке Теткино. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

По данным главы региона, сначала дрон атаковал один из домов, в результате произошел пожар. На место прибыли спасатели. Когда они приступили к ликвидации возгорания, коптер совершил повторную атаку.

«Осколочное ранение получил спасатель. Ему оказана скорая медицинская помощь», — добавил Смирнов.

В настоящее время пострадавшего направили на дополнительное обследование в Глушковскую районную больницу.

«Благодарю пожарных за мужество и самоотверженный труд», — заключил губернатор.