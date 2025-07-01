Спас товарищей и отразил атаку дрона. Ветеран СВО из Пушкино — о возвращении к жизни после тяжелого ранения

В России действует фонд «Защитники Отечества», который помогает бойцам специальной операции вернуться к обычной жизни. Проект позволил Николаю Смирнову из Пушкинского округа не сдаться и пройти социальную адаптацию после ампутации ног.

До начала боевых действий житель Подмосковья работал ведущим специалистом в крупной фармацевтической компании. В октябре 2022 года его мобилизовали. После подготовки в Витебске Николай отправился на передовую, где воевал на Харьковском направлении, а также в Луганской и Донецкой народных республиках.

Командуя штурмовым взводом, Николай участвовал в боях под Кременной. Во время отражения вражеской контратаки в марте прошлого года он получил тяжелое ранение.

«Эвакуация, как из фантастического боевика, но это была моя реальность», — поделился воспоминаниями боец.

Осколки повредили обе ноги, но, несмотря на боль, он сумел наложить жгуты и организовать отход сослуживцев. Когда над ним появился дрон-камикадзе, Николай отвлек его светом рации и пополз к укрытию.

«В каждой мышце было ощущение, будто она горит, но я знал: надо найти какое-то укрытие, выжить» — рассказал ветеран.

Позже подошла эвакуационная группа, которая оказала пострадавшему первую помощь. Транспортировка раненого заняла несколько часов под непрерывным огнем — военные несли его более 10 километров, рискуя собственной жизнью.

«Живым я остался только благодаря этим людям. Благодаря тем, кто под огнем не бросил, не отступил. Эта эвакуация стала для меня символом — боли, мужества и несломленного братства», — подчеркнул Смирнов.

Врачи ампутировали бойцу ноги, но он не сдался. Фонд «Защитники Отечества» помог Николаю оформить документы, получить автомобиль с ручным управлением, а также оказал поддержку в процессе социальной адаптации.

В 2024 году Смирнов прошел обучение в рамках программы «Время героев» в РАНХиГС.

Сейчас ветеран ведет активную общественную работу: проводит уроки мужества, участвует в патриотических мероприятиях и хочет устроиться на государственную службу.