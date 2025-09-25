Спартакиада допризывной молодежи по летним видам спорта прошла в Ногинске

Традиционная спартакиада допризывной молодежи Богородского округа по летним видам спорта прошла на территории спортивного комплекса «Знамя» города Ногинск. Среди почетных гостей были депутат Богородского округа Сергей Жулябин, председатель местной Общественной палаты Александр Щербаков и участник СВО Дмитрий Наумов, который в 2019 году сам принимал участие в спартакиаде.

С самого утра ученики Центров образования состязались в различных дисциплинах: строевой подготовке, метании гранаты, сборке и разборке автомата, преодолении полосы препятствий, беге и отжиманиях. Всего в спартакиаде приняли участие 24 команды — более 150 школьников и учащихся средних специальных учреждений округа боролись за призовые места.

«Такие мероприятия не только укрепляют физическую подготовку молодежи, но и воспитывают патриотический дух, дисциплину и волю к победе. Важно, что ребята имеют возможность перенять опыт у ветеранов и участников специальной военной операции», — отметил Александр Щербаков.