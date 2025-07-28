Современные системы РЭБ прошли испытания в Богородском округе

Специалисты из Богородского округа провели испытания новейших систем радиоэлектронной борьбы. Мероприятие состоялось под руководством ветерана специальной военной операции и офицера парашютно-десантного полка Владимира Романова-Кудрявцева.

Команда инженеров протестировала оборудование, предназначенное для подавления беспилотных летательных аппаратов. В рамках проверки использовались как стационарные, так и мобильные системы, которые можно устанавливать на различные виды транспорта, включая автомобили, мотоциклы и квадроциклы, а также применять в пешем строю.

На испытаниях продемонстрировали интеллектуальные устройства с автоматическим распознаванием и подавлением дронов. В полевых условиях провели тест-драйв современного оборудования, включая системы «Булат» и детектор дронов ASEL. Специалисты отметили их высокую эффективность.

Целью исследований стало выявление действительно работающих изделий, которые могут повысить безопасность бойцов. Использованные технологии демонстрируют инновационный подход к решению актуальных задач. Результаты испытаний были зафиксированы, и на их основе сделаны важные выводы.