Современные методы реабилитации участников СВО внедрят в Солнечногорске

Участники специальной военной операции встретились с начальником окружного управления специального развития Аветисом Башикяном и военным психологом Дмитрием Павленко в Ассоциации ветеранов СВО в Солнечногорске. Защитники рассказали о своем опыте и внесли предложения по улучшению системы реабилитации и социальной помощи.

Они попросили адаптировать общественный транспорт для людей с ограниченными возможностями и организовать специальный автобус для участников спецоперации, получивших инвалидность.

«Ранее от Солнечногорской Ассоциации ветеранов СВО и Фонда „Защитники отечества“ поступила инициатива об организации санаторно-курортного лечения и развитии адаптивных видов спорта в округе для наших защитников. Проект поддержали я и мои коллеги из администрации, а также Дмитрий Павленко и Аветис Башикян», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.

Прошедший через военную травму Дмитрий Павленко посвятил 20 лет жизни реабилитации других. Он возглавляет АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество» и помогает людям по всей России восстанавливаться после травм. Несмотря на инвалидность I группы, Дмитрий — мировой рекордсмен по дайвингу и отец двоих детей.

«Я погрузился в вопросы реабилитации с 2005 года, и проблематику знаю изнутри. Я понимаю, что испытывают другие люди и как им помочь. Я надеюсь, что ребята рассмотрят наши методы реабилитации. Я рассказал им о направлениях, инструментах, которые мы применяем. Это и дайвинг, и яхтинг, и картинг. Но самое большое внимание мы уделяем психологии. Как говорится, все начинается с головы», — рассказал психолог-реабилитолог Дмитрий Павленко.

Участники встречи решили оперативно внедрить новые методы реабилитации. Первое мероприятие по их применению уже состоялось в яхт-клубе на озере Сенеж.

Напомним, что в Солнечногорске работает Единый центр поддержки участников СВО, где можно получить всю необходимую помощь: психологическую поддержку, содействие в реабилитации, адаптации и трудоустройстве. Центр предлагает индивидуальные консультации и групповые встречи. Найти его можно в ТЦ «Солнечный» по адресу: улица Красная, дом № 22 А, 1 этаж.