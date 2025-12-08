Современное реабилитационное отделение открыли в поликлинике в Лобне
Глава городского округа Анна Кротова и главный врач Лобненской больницы Виктория Тен открыли в поликлинике новое реабилитационное отделение. Современный комплекс оснащен передовым оборудованием, которое необходимо для восстановления здоровья, в том числе при реабилитации участников специальной военной операции.
Комплексная реабилитация в новом отделении будет проводиться по нескольким направлениям.
Психологическая разгрузка и нейротренировка: интерактивный комплекс «Сенсория» — снижает тревожность и помогает восстановить эмоциональное равновесие.
Восстановление движений и опорно-двигательной функции: стабилоплатформа «Технободи» с биологической обратной связью — для тренировки равновесия и координации; аппарат «Орторент Flex-2» — обеспечивает плавную пассивную реабилитацию голеностопного сустава; тренажер «Исток» — интерактивная гимнастика для суставов рук.
«Это важный шаг в заботе о тех, кто защищал нашу страну. Мы гордимся нашими героями и делаем все возможное для их возвращения к полноценной жизни», — отметила Анна Кротова в своем Telegram-канале.
Отделение реабилитации расположено на пятом этаже нового здания поликлиники Заречная улице, дом 15Е.