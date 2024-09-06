Советника главы Новосибирской области наградили в ДНР

Советник главы Новосибирской области получил знак отличия «За заслуги перед ДНР»

Фото: РИА «Новости»

Советника губернатора Новосибирской области Михаила Симоняна наградили знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Об этом сообщила пресс-служба администрации сибирского региона.

Награду ему вручил глава ДНР Денис Пушилин.

Михаил Симонян — скрипач и дирижер, родился в 1985 году в Новосибирске. Служит в Сибирском фестивальном оркестре, часто выступает в зоне специальной военной операции. Ужас, который творит нацистский режим, по словам музыканта, еще больше разжигает в нем желание помочь российским бойцам.

В январе Пушилин предложил удостоить наград всех бойцов, участвующих в СВО. Он назвал это важным для будущих поколений и отметил, что военные подчас совершают невозможное.

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