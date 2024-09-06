Советника главы Новосибирской области наградили в ДНР
Советник главы Новосибирской области получил знак отличия «За заслуги перед ДНР»
Советника губернатора Новосибирской области Михаила Симоняна наградили знаком отличия «За заслуги перед Донецкой Народной Республикой» III степени. Об этом сообщила пресс-служба администрации сибирского региона.
Награду ему вручил глава ДНР Денис Пушилин.
Михаил Симонян — скрипач и дирижер, родился в 1985 году в Новосибирске. Служит в Сибирском фестивальном оркестре, часто выступает в зоне специальной военной операции. Ужас, который творит нацистский режим, по словам музыканта, еще больше разжигает в нем желание помочь российским бойцам.
В январе Пушилин предложил удостоить наград всех бойцов, участвующих в СВО. Он назвал это важным для будущих поколений и отметил, что военные подчас совершают невозможное.