Советника главы Новосибирской области наградили в ДНР

Награду ему вручил глава ДНР Денис Пушилин.

Михаил Симонян — скрипач и дирижер, родился в 1985 году в Новосибирске. Служит в Сибирском фестивальном оркестре, часто выступает в зоне специальной военной операции. Ужас, который творит нацистский режим, по словам музыканта, еще больше разжигает в нем желание помочь российским бойцам.

В январе Пушилин предложил удостоить наград всех бойцов, участвующих в СВО. Он назвал это важным для будущих поколений и отметил, что военные подчас совершают невозможное.