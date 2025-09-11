Совет ветеранов в Домодедове отметил 40-летие

40 лет назад ветераны городского округа объединились в общественную организацию, ставшую оплотом памяти о Великой Отечественной войне и ее героях. Сегодня сообщество насчитывает более 4 500 ветеранов, включая детей войны, узников концлагерей и участников современных локальных конфликтов.

Председатель домодедовского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин округа Тамара Романова называет организацию большой семьей.

«Не стало Советского Союза, поменялась правовая форма, но ветераны остались верны тем заветам и традициям», — отметила Тамара Романова. По ее словам, активность ветеранов служит стимулом для поддержания здоровья и духа.

Участники общественной организации оказывают поддержку защитникам Отечества с первых дней начала специальной военной операции. «Практически все ветеранские организации включены в эту работу. Кто-то помогает гуманитарной помощью, собирает сладости, кто-то плетет маскировочные сети», — рассказала председатель совета.

Сохраняя традиции, ветераны продолжают быть крепким фундаментом нашей России, и их усилия имеют огромное значение как для общего блага, так и для будущего.