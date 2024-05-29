Совет Европы обратил внимание на историю с пленным российским солдатом

ЕКПП изучит жестокое обращение с россиянином Резниковым в украинском плену

Фото: Freepik

Европейский комитет по предотвращению пыток внес имя Дениса Резникова в свой список в связи с жестоким обращением со стороны украинских спецслужб. Такое заявление сделала донецкая правозащитница Ирина Вихорева в интервью РИА «Новости».

«Мы наняли адвоката и направили обращение в ЕКПП. Там сообщили, что, внесли имя Резникова в свой список», — поделилась она.

Вихорева добавила, что ее заверили в комитете: когда кто-то из сотрудников поедет на Украину, то попробует выяснить все обстоятельства пленения мужчины и его судьбу.

До начала специальной военной операции Резников работал на шахте в Донецке. В 2022 году он пошел добровольцем на фронт, а потом попал в плен под Красногоровкой. Украинские боевики стали требовать от его дочери, чтобы она фотографировала военные объекты. За это они обещали прекратить издевательства над Резниковым. Дочь военного обратилась к правозащитникам.

Ранее в Управлении верховного комиссара ООН по правам человека признали, что российские военнопленные подвергались пыткам на Украине. Нескольких человек месяцами удерживали в подвалах частных зданий в Харьковской области. Украинцы инсценировали казни и угрожали сексуальным насилием. Боевики жестоко издевались над российскими военнопленными за отказ петь гимн Украины. В интернете даже распространилось видео с пытками, снятое украинскими солдатами.

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