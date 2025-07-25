Совет для адаптации и трудоустройства участников СВО создадут в Солнечногорске

В Солнечногорске будет создан Координационный совет, целью которого станет поддержка участников специальной военной операции. В его состав войдут представители администрации городского округа, предприниматели и сами участники СВО.

Договоренность о создании нового органа была достигнута на встрече муниципальных властей, предпринимателей и отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Совет будет отвечать за координацию работы по различным направлениям, среди которых ключевыми станут адаптация вернувшихся бойцов к мирной жизни, их трудоустройство, а также оказание всесторонней помощи их семьям.

Участники СВО подчеркнули значимость создания такого совета, выразив уверенность, что это позволит ускорить процесс их возвращения к мирной жизни. В перспективе планируется создание эффективной системы, которая поможет ветеранам максимально быстро адаптироваться к новым условиям и найти работу.

«Мы объединяем усилия, чтобы вернувшиеся ребята чувствовали себя в своем городе максимально комфортно. Мы будем готовиться к их приходу: обеспечим социальную защиту, трудоустройство», — сказал ветеран СВО, финалист программы «Герои Подмосковья» Максим Шарин.

Предприниматели выразили готовность предоставлять рабочие места и помогать в подборе вакансий, учитывая профессиональные навыки, опыт и пожелания фронтовиков.

«Это важное дело. Ребят нужно вводить в социум. Мы обсудили вопросы социальной обеспеченности ребят, которые возвращаются с СВО, чтобы они знали, куда возвращаются, что их ждет нормальная социальная жизнь, трудоустройство, чтобы они и их семьи были защищены в этом плане», — сказал главный инженер компании «Миксит» Вадим Щенснович.

Создание и деятельность совета позволит оперативно реагировать на запросы, потребности и инициативы участников специальной военной операции.