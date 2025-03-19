Совещание с председателем молодежного парламента ДНР прошло в Подмосковье

В Мособлдуме прошло заседание Совета Московского областного молодежного парламента, на котором присутствовала председатель молодежного парламента ДНР София Мартинкевич. Председатель МОМП Татьяна Некрасова рассказала о работе парламента, его структуре и проектах.

По ее словам, в парламент входят 55 человек — представители муниципалитетов и молодежных организаций области. В каждом городе и районе есть свой молодежный парламент, всего в регионе их около тысячи.

«Среди ключевых тем, которые мы разрабатываем в этом году, — внесение изменений в закон о патриотическом воспитании и установление нового праздничного дня специалиста по работе с молодежью. Также важным направлением является взаимодействие с депутатским корпусом», — прокомментировала Некрасова.

Она также отметила, что некоторые из молодых парламентариев добровольно отправились в зону СВО. В их числе — Максим Кураков и Артур Вединяпин.

София Мартинкевич рассказала, что в молодежном парламенте ДНР многие участники также помогают в зоне СВО — доставляют гуманитарную помощь и работают в опасных районах. Она вспомнила Давида Соколова, бывшего депутата молодежного парламента и участника Народного фронта, который погиб во время одной из поездок.

«Мы хотим, чтобы в следующем созыве молодежного парламента председателем стал именно участник боевых действий. Считаем, что это заслуженно», — заключила Мартинкевич.

Обе стороны выразили желание сотрудничать и реализовывать совместные проекты. София Мартинкевич пригласила подмосковных парламентариев посетить ДНР, а в будущем планируется подписание соглашения между двумя молодежными парламентами.