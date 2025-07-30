Совещание по вопросам поддержки участников СВО прошло в Лосино-Петровском

Глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав и депутат Государственной думы Александр Толмачев провели «Профильный час. СВО». На нем обсудили вопросы, связанные с поддержкой военнослужащих и их семей.

Доклады на тему представили социальный координатор Фонда «Защитники Отечества» Светлана Алиферова, руководитель Лосино-Петровского отделения ассоциации ветеранов СВО Алексей Трегубов, а также руководитель Центра поддержки участников СВО и их семей «Мы рядом» Алиса Штефа.

Сейчас в округе живут 330 семей участников СВО. За месяц они отправляют в среднем более 40 обращений по разным вопросам.

В округе оказывают гуманитарную, психологическую и юридическую помощь. Особое внимание уделяют решению бытовых проблем, трудоустройству участников СВО, оказанию медпомощи и организации досуга.

«Отдельно благодарю Александра Толмачева за активное участие в решении наиболее сложных вопросов, выходящих за рамки местных полномочий и требующих вмешательств региональных и федеральных властей. Будем и впредь помогать действующим военнослужащим. Впереди начало учебного года. Обязательно поможем нашим защитникам собрать детей в школу!» — добавил Сергей Джеглав.