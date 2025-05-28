Совещание по организации летнего отдыха детей прошло в Серпухове

Летом 2025 года дети из Серпухова смогут отдохнуть в оздоровительных лагерях стационарного и дневного пребывания. Путевки в летние лагеря получат около пяти тысяч ребят, в том числе дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и дети участников специальной военной операции. Часть ребят отправится на отдых в лагеря на морском побережье.

Лагеря дневного пребывания организованы на базе 19 школ городского округа, все они готовы к приему детей. Смена пройдет с 9 июня по 9 июля. В лагерях отдохнут 1190 ребят. Еще один лагерь дневного пребывания «Олимп» начнет работу на базе спортивной школы «Протвино» 9 июня.

Около 2350 школьников станут участниками регионального проекта «Умные каникулы», который будет реализован на базе школы № 19 и МБОУ «Эффективная школа».

А 1 июня на территории муниципалитета пройдут мероприятия, посвященные Дню защиты детей. Для юных жителей округа подготовлена насыщенная праздничная программа.