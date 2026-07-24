Совещание по оказанию медпомощи участникам СВО прошло в Пушкино

24 июля в Пушкинском округе в рамках регулярного проекта «Здравчас» состоялось рабочее совещание, посвященное итогам работы системы здравоохранения за месяц. Участники встречи обсудили обращения граждан, приняли решение о создании круглосуточной горячей линии для участников СВО и утвердили проведение выездной диспансеризации в городском парке Пушкино.

Заместители главы округа Максима Красноцветова совместно с депутатским корпусом, представителями Ассоциации ветеранов СВО и профильного фонда подвели итоги обращений в учреждения здравоохранения. Особое внимание уделено медицинской поддержке участников специальной военной операции и членов их семей — это направление остается приоритетным в работе муниципалитета.

Одним из ключевых решений стало создание на базе Пушкинской клинической больницы специальной круглосуточной горячей линии. Участники СВО и их близкие могут оперативно получить консультацию по вопросам медицинской помощи, записи на прием или сопровождения.

Кроме того, на 6 августа запланирована выездная диспансеризация для участников СВО и членов их семей в городском парке Пушкино. Пройти обследование смогут не только сами бойцы, но и их родственники. Для детей в это время будут организованы мастер-классы и досуговые активности.

Проект «Здравчас» реализуется на регулярной основе, позволяя в рабочем формате обсуждать актуальные вопросы здравоохранения, получать обратную связь от жителей и контролировать исполнение принятых решений. Работа по усилению медицинской поддержки защитников продолжается.