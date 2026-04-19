Совещание по мерам поддержки участников СВО провели в Химках

Поддержка участников СВО и их близких остается одним из ключевых направлений работы в Химках. 17 апреля в округе прошло расширенное совещание регионального филиала Госфонда «Защитники Отечества».

К обсуждению присоединились военный прокурор Солнечногорского гарнизона Александр Пустовой, руководитель филиала фонда Ольга Ермакова, а также социальные координаторы из Химок, Королева, Клина, Долгопрудного, Лобни, Пушкинского, Талдомского, Сергиево-Посадского округов и Дмитрова. Вместе они разобрали системные вопросы, с которыми специалисты сталкиваются в ежедневной работе.

Особое внимание уделили медицинскому сопровождению бойцов, вопросам диспансеризации и углубленного обследования, а также адресной помощи военнослужащим и их семьям. Отдельный акцент был сделан на слаженной работе всех служб, чтобы поддержка была максимально быстрой и эффективной.

Глава городского округа Химки Инна Федотова подчеркнула, что задача — обеспечить каждому защитнику и его семье реальную, своевременную и комплексную поддержку, и назвала это приоритетом. Сегодня в Химках работают два социальных координатора фонда, на их сопровождении находятся почти 400 военнослужащих и их родственников.

Следующим шагом станет создание единого Центра поддержки военнослужащих и их семей. Это позволит объединить все необходимые услуги в одном месте и сделать помощь еще более доступной и удобной.