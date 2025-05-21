21 мая 2025 10:12 Совещание по диспансеризации демобилизованных бойцов СВО прошло в Домодедове 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации г.о. Домодедово Спецоперация

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Диспансеризация

Город Домодедово

Встреча главы округа Евгении Хрусталевой, руководства Домодедовской больницы и представителей местного отделения Ассоциации ветеранов СВО состоялась в центре диспансеризации учреждения здравоохранения. Главной темой обсуждения стало проведение расширенной диспансеризации для демобилизованных участников спецоперации.

Комплексная диагностика здоровья военнослужащих займет один день и будет проходить в два этапа. Сначала выполнят лабораторные и инструментальные исследования. После этого участники СВО получат консультации узких специалистов. Дополнительно военнослужащим предложат провести УЗИ сердца и вен нижних конечностей.

«Все это комплексно может отразить то состояние, которое имеют наши участники СВО, и даст возможность спланировать дальнейшее их наблюдение, рекомендации, возможно, кому-то потребуются дополнительное лечение. Соответственно, план действий будет уже более четкий и определенный. Поэтому мы всех участников СВО ждем для прохождения диспансеризации», — заявила заместитель главного врача Домодедовской больницы Марина Малина.

Диспансеризация участников СВО позволит быстро, эффективно и в удобное для них время пройти все необходимые обследования. Записаться можно через социального координатора фонда «Защитники Отечества» в Домодедово.