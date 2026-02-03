Совещание на тему развития социальных сфер прошло в округе Пушкинский

2 февраля глава Пушкинского округа Максим Красноцветов принял участие в еженедельном совещании под председательством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ключевой темой стало оказание поддержки участникам специальной военной операции и их семьям, а также развитие образования и здравоохранения в округе.

В регионе для военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, действует 36 мер социальной поддержки. Большинство вопросов можно оперативно решить через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг. В округе помощь в реабилитации и трудоустройстве оказывают специалисты филиала Фонда «Защитники Отечества» и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Также обсудили развитие образования и здравоохранения. Укомплектованность персоналом Пушкинской клиники составляет 90 процентов. Администрация округа реализует дополнительные меры поддержки для медицинских работников. Все больше жителей пользуются услугами телемедицины для удаленных консультаций со специалистами.

Образовательная сфера Пушкинского представлена 24 комплексами. Во всех школах открыты предпрофессиональные классы, которые посещают все учащиеся. Кроме того, в округе реализуется региональный проект «Школьная лига» — спортивные соревнования для школьников.