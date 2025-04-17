Совещание Ассоциации ветеранов СВО прошло в Одинцове

Первое совещание Ассоциации ветеранов специальной военной операции с участием главы Одинцовского округа Андрея Иванова, председателя совета депутатов Татьяны Одинцовой, ветеранов, общественников и депутатов прошло в администрации муниципалитета. Основной темой встречи было создание единой платформы для обмена опытом и решения задач, стоящих перед ветеранами.

Андрей Иванов подчеркнул важность создания этой ассоциации для поддержки ветеранов, их адаптации к мирному времени и активного участия в общественной жизни. Руководителем отделения ассоциации был избран Александр Журавлев, который обозначил цели работы ассоциации — объединение ветеранов, защита их прав и сохранение памяти о героях специальной военной операции.

Руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова также отметила важность юридической и психологической помощи ветеранам и их семьям. Она подчеркнула, что за последний год было обработано 1620 обращений, в основном касающихся юридических вопросов и социальной поддержки.

Ассоциацию будут поддерживать администрация округа, фонд и Одинцовский центр помощи ветеранам. Участники совещания согласовали регулярные встречи для укрепления связей в этом сообществе. Следующее собрание намечено через две недели.