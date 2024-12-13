«Совершенно другой я». Боец с позывным Гончар рассказал о пережитом за «ленточкой»

Боец с позывным Гончар поделился историей о службе в заминированном Угледаре. В беседе с ведущей 360.ru Еленой Кононовой он рассказал, как с опытом появляется интуиция, позволяющая избегать смертельных ловушек.

«Мы исследовали, казалось бы, все, но некоторые зоны были недоступны. Особенно, когда заглядываешь в воронку после прилета ФАБа, а там еще три этажа под землю», — рассказал российский боец.

В такие места никто уже не заходил. Гончар отметил, что подземные коммуникации в строениях времен СССР остались колоссальные, а сами здания выдержали самые разные удары.

Также боец согласился с мнением ведущей о проявляющемся в условиях постоянной опасности новом чувстве — интуиции, позволяющей уберечь себя от мин и «лепестков».

«В обычной жизни я не самый грациозный человек. Постоянно что-то задеваю или роняю. Но на боевом задании появляется совершенно другой я. Он видит все растяжки и даже предугадывает, где может быть угроза», — пояснил Гончар.

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