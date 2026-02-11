Социальный проект для ветеранов СВО начал работу в городском округе Пушкинский

10 февраля депутат Мособлдумы Михаил Ждан провел рабочую встречу с руководителем Пушкинского отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонидом Соболевым, активистом Светланой Козловой и психологом Юлией Бураковой. Главной темой стало развитие социального проекта «Дом СВОих. К нам постучалась война».

Инициатива, запущенная в декабре прошлого года, уже работает в округе и охватывает участников спецоперации — как действующих военнослужащих, так и тех, кто вернулся к мирной жизни, а также членов их семей. Проект позволяет оперативно подключать психологическую, юридическую и социальную помощь по каждому обращению.

Сейчас команда проекта ставит задачу выйти на региональный уровень. Для этого Ассоциация готовит детальную презентацию в соответствии с областными стандартами, прорабатывает организационные и методические механизмы, чтобы обеспечить устойчивую работу и расширить круг подопечных.

Михаил Ждан заявил о готовности оказать полное содействие в реализации проекта.