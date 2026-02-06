Социальную поддержку участникам СВО обсудили в Дмитрове

В Дмитрове прошла встреча по вопросам социальных гарантий для участников специальной военной операции и их семей. На круглом столе в общественной приемной партии «Единая Россия» определили ключевые направления помощи.

Участие приняли депутаты Мособлдумы Марина Шевченко и Александр Орлов, представители ветеранских и благотворительных организаций, а также сами военнослужащие. Обсуждали планы на текущий год.

Одной из главных тем стала реабилитация и помощь в трудоустройстве. Участники отметили нехватку психологов, которые умеют работать с ветеранами. Было предложено обучать для этой работы демобилизованных бойцов — их личный опыт может сильно помочь товарищам.

«Поддержка участников СВО и их семей — наш безусловный приоритет. Каждый, кто защищает Родину, заслуживает не только уважения, но и конкретной помощи на всех этапах — от возвращения домой до адаптации», — сказал глава округа Михаил Шувалов.

Также говорили о сложностях с оформлением статуса «ветеран боевых действий». Депутаты взяли этот вопрос на парламентский контроль, чтобы упростить процедуру.

Обнаружили правовую проблему: в законах Московской области нет отдельных выплат за ранения, полученные в ходе СВО. Этот вопрос решено направить в региональные органы власти.

«Такие встречи очень важны. Они позволяют не просто обозначить проблемы, но и услышать самих бойцов, чтобы найти реальные решения. Все озвученные вопросы мы систематизируем и возьмем на контроль», — заявил депутат Александр Орлов.

Участники сошлись во мнении, что встреча прошла продуктивно и выработанные решения нужно активно воплощать.