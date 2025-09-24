Социальную гостиницу для ветеранов СВО открыли в Реутове

Этот уникальный проект впервые реализован в Подмосковье. Специально оборудованная гостиница предназначена для ветеранов СВО, приезжающих на реабилитацию в местный Центр ортопедии и протезирования.

Созданные в гостинице условия лично оценили председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов, глава Реутова Филипп Науменко и председатель Ассоциации ветеранов СВО Московской области Кирилл Лосунчуков.

Муниципальное помещение полностью отремонтировано и оборудовано всем необходимым для комфортного проживания ветеранов. Подъезд к дому также обеспечен элементами доступной среды. Пребывание для участников СВО является полностью бесплатным.

Первым постояльцем новой гостиницы стал боец Алан Казиев из Северной Осетии, получивший тяжелую минно-взрывную травму на Запорожском направлении. Участник СВО, несмотря на последствия серьезного ранения, продолжает жить полноценной жизнью — активно занимается плаванием и стрельбой, работает в военкомате и состоит в местном отделении Ассоциации ветеранов

Алан Казиев рассказал, что, после получения рекомендации фонда «Защитники Отечества» и приглашения из центра в Реутове с ним связались представители городской Ассоциации ветеранов СВО и предложили помощь в организации приезда, размещении и решении бытовых вопросов.

Центр ортопедии и протезирования в Реутове по праву считается одним из лучших в России и оказывает полный цикл услуг: от первичной консультации врача до изготовления индивидуальных высокотехнологичных протезов и последующей реабилитации.