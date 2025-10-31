Социальную гостиницу для ветеранов СВО открыли в Реутове

Первую в Московской области социальную гостиницу для ветеранов специальной военной операции открыли в Реутове. Там проживают бойцы, которые проходят процедуры в местном Центре ортопедии и протезирования, его считают одним из лучших в стране.

Сейчас в социальной гостинице поселился Владислав Епифанцев из Забайкальского края. Во время службы под Донецком он получил ранение. В Реутов на реабилитацию защитник приехал вместе с супругой и матерью, которые ему помогают. Пребывание в социальной гостинице для участников специальной военной операции является абсолютно бесплатным.

Помощь получить достаточно просто: после рекомендации от Государственного фонда «Защитники Отечества» и приглашения из центра с ветераном связываются представители городской Ассоциации ветеранов СВО, которые организуют полное сопровождение.

«Это очень удобно, особенно когда приезжаешь издалека. Не нужно ничего снимать или искать, все условия для проживания созданы», — поделился Владислав Епифанцев.

Отметим, что Реутовский Центр ортопедии и протезирования работает с 2020 года. Туда приезжают пациенты со всей страны. С начала работы в центре изготовили более 1,5 тысяч протезов, из которых свыше 600 — для участников спецоперации.