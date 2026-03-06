Сотрудница музея из Коломны победила в областном конкурсе профмастерства

В среду, 4 марта, стали известны имена лауреатов премии губернатора Московской области «Лучший по профессии». В номинации «Лучший работник музея» победу одержала заведующая отделом музея-заповедника «Коломенский кремль» Татьяна Соловьева.

Татьяна Владимировна является инициатором и координатором выставочного проекта «Только Vместе! Только Vперед!», реализованного в рамках исполнения поручения президента Российской Федерации о создании экспозиций, посвященных специальной военной операции.

Под ее кураторством выстроена система взаимодействия с общественными и патриотическими организациями, фондами, ветеранским сообществом и действующими военнослужащими. Проект получил устойчивую воспитательную и социальную направленность и стал площадкой для проведения бесплатных экскурсий, лекций, встреч, патриотических акций и мероприятий, а также сбора и передачи гуманитарной помощи.

Помимо выставочной деятельности, Татьяна Соловьева успешно разрабатывает и реализует авторские интерактивные программы и экскурсионные продукты, в том числе — с использованием цифровых технологий и элементов музейной педагогики. При этом акцентирует особое внимание на профориентационной работе со студентами и патриотическом воспитании детей и молодежи.