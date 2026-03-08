Сотрудниц госпиталя Бурденко поздравили с 8 Марта в Химках

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский поздравил сотрудниц филиала № 8 военного госпиталя имени Бурденко с наступающим Международным женским днем. Женщинам вручили благодарственные письма и цветы, а также организовали праздничный концерт.

Сергей Малиновский обратился к женщинам с теплыми словами, выразив восхищение и огромную признательность за их неутомимый труд и заботу. Он подчеркнул, что особого уважения заслуживает вклад сотрудниц в приближение Победы в специальной военной операции. Тепло их рук, сердечность и стойкость перед лицом испытаний являются настоящей опорой фронта и залогом общего успеха.

Вместе с Сергеем Малиновским сотрудниц поздравил лидер Движения общественной поддержки, начальник филиала № 8 госпиталя имени Бурденко, подполковник медицинской службы Сергей Хвостов. Он отметил, что женщины привносят в жизнь порядок и уверенность в завтрашнем дне, хранят традиционные семейные ценности, оставаясь при этом блестящими профессионалами.

Приятным моментом мероприятия стал праздничный концерт с участием профессиональных артистов. Кроме того, в одном из залов госпиталя развернулась выставка работ Московской организации Союза художников «Весна. Сила. Память».

Депутат Мособлдумы и главврач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов отметил важность всесторонней поддержки сотрудников госпиталя имени Бурденко. В учреждении разработаны уникальные методики реабилитации бойцов с применением виртуальной реальности и передового протезирования. Заслуги женщин-медиков, под чьим наблюдением проходят лечение пациенты, были особо отмечены накануне праздника.