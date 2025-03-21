Сотрудники Росгвардии Шатуры передали гуманитарную помощь бойцам СВО

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Подмосковья приняли участие в патриотической акции «Посылка бойцу». Правоохранители передали участникам спецоперации гуманитарную помощь.

Росгвардейцы собрали предметы первой необходимости, консервы, крупы, сладости, а также сухие напитки и аккуратно упаковали их в коробки для дальнейшей транспортировки.

Гуманитарную помощь передали в пункт сбора помощи «Реальная Мишеронь», откуда волонтеры доставят наборы бойцам.

Сотрудники Росгвардии Московской области регулярно участвуют в благотворительных акциях. В феврале они передали детям из ЛНР школьные принадлежности, одежду и игрушки.

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