Сотрудники предприятия в Раменском сдали кровь для бойцов СВО

На территории завода в Раменском прошла благотворительная акция: около ста сотрудников предприятия на один день сменили привычную работу у станков на благородное дело — сдачу крови. Такое решение было принято коллективом единогласно, в стремлении оказать помощь раненым бойцам, участвующим в специальной военной операции, которые особо нуждаются в донорской крови.

Организаторы акции отметили, что летний период традиционно является сложным временем для медицинских учреждений в плане обеспечения достаточных запасов крови. В период отпусков количество доноров существенно снижается, в результате чего объемы донорской крови уменьшаются, порой, на 20-30%.

«Каждая сданная порция крови — это реальный шанс на спасение жизни бойца, который получил ранение, защищая нашу страну», — сообщили организаторы акции.

Собранная в ходе акции кровь была направлена в госпитали, где проходят лечение раненые военнослужащие. Для предприятия это уже не первая подобная акция. Сотрудники уверены, что каждый, находясь в тылу, может внести свой вклад в поддержку военнослужащих.