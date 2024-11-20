Сотрудники Росгвардии в Одинцове собрали гуманитарную помощь участникам СВО

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области помогли собрать гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Всего за несколько дней росгвардейцы собрали 15 коробок с необходимыми вещами.

Бойцам собрали чайные и кофейные напитки, сладости, предметы первой необходимости, а также медикаменты и продукты. Неравнодушные местные жители подготовили для отправки теплые вещи и сапоги. Они особенно необходимы в зимний период.

Упакованные вещи передали представителям волонтерских движений, которые уже доставили посылки адресатам.

Официальный пункт сбора гуманитарной помощи от администрации муниципалитета в Одинцовском округе работает по адресу: улица Маршала Жукова, дом № 26.

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