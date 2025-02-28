Сотрудники МФЦ в Балашихе передали гумпомощь бойцам СВО

МФЦ Балашихи активно участвует во всероссийской акции «Тепло для героев», направленной на поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Регулярно они собирают и отправляют гуманитарную помощь в зону СВО.

В городе действует три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи для бойцов СВО. За короткий период Балашиха собрала более трех тонн специального груза, включающего питьевую воду, средства личной гигиены, перевязочные материалы и медикаменты, которые были переданы в филиал № 3 Главного клинического госпиталя имени Николая Бурденко для раненых военнослужащих.

«МФЦ Балашихи поддерживает сбор и отправку гуманитарной помощи не только на фронт, но и для нужд военного госпиталя имени Николая Бурденко, где участники СВО проходят реабилитацию», — отметила директор МФЦ Балашихи Наталья Дубовицкая.

Для получения дополнительной информации о поддержке участников специальной военной операции и их семей можно обратиться на официальный сайт МФЦ Балашихи.