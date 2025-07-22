Сотрудники МФЦ из Балашихи собрали гуманитарную помощь для бойцов СВО

Сотрудники Многофункционального центра «Мои документы» в Балашихе продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Центр работает в тесном сотрудничестве с Общественной палатой Балашихи, где организован городской штаб по сбору и отправке гуманитарных грузов для военнослужащих и военных госпиталей.

Команда МФЦ регулярно участвует в различных городских инициативах, направленных на поддержку бойцов: сотрудники формируют индивидуальные посылки, помогают с их упаковкой и отправкой, передают необходимые вещи и продукты, а также участвуют в плетении маскировочных сетей и подготовке гуманитарных грузов.

Руководитель МФЦ Балашихи, Наталья Дубовицкая, подчеркнула, что для коллектива важна возможность внести реальный вклад в помощь защитникам страны и чувствовать поддержку со стороны горожан.

В городе работают три основных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате по адресу проспект Ленина, дом 7/1, а также в приемных партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7, и Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.