Сотрудники больницы в Балашихе отправили гуманитарную помощь в зону СВО

Медики отправили гуманитарный груз по инициативе начальника отдела гражданской обороны и мобилизационной работы Балашихинской областной больницы Дмитрия Соколовского. В зону спецоперации передали средства личной гигиены, генераторы и медикаменты.

Дмитрий Соколовский знает, как важна поддержка военнослужащих на передовой. Он сражался в зоне спецоперации, носил позывной «Мажор». Домой вернулся ветераном боевых действий.

«Сбор гумпомощи — была моя личная инициатива, в чем меня поддержали сотрудники Балашихинской больницы и лично главврач. Согласовал с подразделением, которое сейчас выполняет задачу в зоне боевых действий, груз, который им крайне нужен на передовой. Это средства личной гигиены, генераторы и медикаменты. Для нас приоритетно было уточнить, что необходимо им, чтобы данные мероприятия действительно были эффективными и помогли бойцам в достижении нашей всеобщей цели — продвижения к Победе», — отметил Дмитрий Соколовский.

Дмитрий не раз организовывал доставку гуманитарного груза в зону СВО. Он лично сопровождает доставку.

В Балашихе работают три пункта сбора помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, в приемных «Единой России» на Парковой, 7, и Октябрьской, 11. Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте.