Сотрудники администрации Серпухова поздравили ветерана СВО с бракосочетанием

Церемония бракосочетания Юлии и Ивана прошла в парке имени Олега Степанова в Серпухове. Военнослужащий с позывным «Ахиллес» женился после возвращения с СВО, когда получил статус ветерана боевых действий.

После срочной службы Иван подписал контракт и отправился на передовую. Он продолжил традицию своей династии — его дядя Анатолий также воевал в зоне СВО.

Иван и Юлия знакомы со школы. В течение нескольких лет их дружба переросла в любовь, которая выдержала испытания расстоянием и временем.

Молодоженов поздравили представители администрации, муниципальные депутаты, сотрудники Единого центра участников СВО, члены их семей, а также родственники и друзья.