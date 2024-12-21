Сотрудник МЧС закрыл собой ребенка при атаке БПЛА на Казань

Сотрудник МЧС совершил геройский поступок во время атаки украинских БПЛА на Казань утром 21 декабря. Об этом 360.ru рассказал мастер спорта по армрестлингу, финалист проекта «Супер ниндзя» Гаяз Искандаров.

Его семья живет в ЖК «Лазурные берега», который стал одной из целей атак ВСУ.

«Первый удар мы не услышали, только второй — в квартире пошли вибрации. Мы начали быстро собираться и выбегать втроем — я, жена и ребенок четырехмесячный. Пока дверь закрывал и паспорта забирал, между нами образовалась некая пробка из нескольких людей», — поделился спортсмен.

Искандаров добавил, что, когда они вышли из дома, кто-то крикнул, что опять летит беспилотник. Жену с ребенком отдернули вперед от здания, а его — назад под крышу.

«Жена говорила, что не может бежать. Пожарный берет мою дочку и накрывает своим телом. Я спросил, как он выглядел, жена не запомнила. Вот такие герои у нас живут. Хотя я знаю, что они скажут: это их долг и так далее. Но они, даже не задумываясь, совершают такие действия», — заключил он.

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что если раньше враг атаковал промышленные предприятия, то теперь решил напасть на мирных жителей. Глава Татарстана также обратился к землякам на татарском языке, призвав не паниковать.