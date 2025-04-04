Сотрудничество с бизнесом наладят в Солнечногорске для помощи бойцам СВО

Сотрудничество с бизнесом для эффективной помощи бойцам спецоперации и их семьям укрепляют в Солнечногорске. Компания «Руслайнер» предоставила генераторы для нужд бойцов — их уже отправили десантникам с гуманитарным конвоем.

Первый заместитель главы округа Кирилл Типографщик, заместитель главы Виктория Куракова, депутаты Владимир Недвижаев и Алексей Панкратов, заместитель руководителя отделения Ассоциации ветеранов СВО Жан Фрекауцан провели встречу с представителями бизнеса и благотворительных организаций в Едином центре поддержки участников СВО.

Они обменялись опытом по сбору и доставке гуманитарной помощи, а также договорились о координации работы. Это сотрудничество позволит оперативно и эффективно обеспечивать военнослужащих и мирных граждан необходимыми ресурсами.

«Мы придумали систему взаимодействия, по которой будем работать. И, знаете, в таких встречах, в таких разговорах рождается не просто план, а настоящая вера и четкое осознание — победа только за нами», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

Кроме того, с предпринимателями договорились о передаче одежды для детского спортивного турнира в Луганске, а также организовать дальнейшие поставки оборудования и медикаментов.