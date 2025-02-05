Сослуживцы зятя Иосифа Пригожина рассказали, когда в последний раз его видели

Евгения Ткаченко, зятя Иосифа Пригожина, сослуживцы в последний раз видели живым в декабре 2023 года, он был тяжело ранен. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Они уверены, что Ткаченко погиб.

Сослуживец мужчины рассказал, что был с ним на боевом задании на Купянском направлении, и вместе они попали под артобстрел. Ткаченко получил ранения в область бедра и не смог выбраться. Официально он числится пропавшим без вести.

Дочь Пригожина Даная рассказала, что ее муж последний раз выходил на связь больше года назад. Она попросила подписчиков не жалеть ее, после чего, предположительно, удалила Telegram-канал.

Сам продюсер рассказал 360.ru, каким было последнее сообщение от зятя, и добавил, что делает все, чтобы узнать о его судьбе.