Соревнования войск Национальной гвардии РФ прошли в Балашихе

В физкультурно-оздоровительном комплексе Отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского состоялись соревнования войск Национальной гвардии России, посвященные памяти Анатолия Романова. В мероприятии приняли участие более 140 человек — представители всех округов Росгвардии, военно-образовательных организаций, кадетских училищ, а также участники специальной военной операции.

Соревнования проводились в восьми весовых категориях спортивного самбо и в трех весовых категориях боевого самбо. По итогам состязаний были определены спортсмены, которые войдут в сборную команду Росгвардии. Призерам турнира вручили кубки, медали и ценные призы от организации патриотического воспитания «Победоносец».

Чемпионат посвящен памяти Анатолия Романова — выдающегося военного деятеля, бывшего заместителя министра внутренних дел, командующего внутренними войсками МВД России и Объединенной группировкой федеральных войск в Чечне. Романов сыграл ключевую роль в мирном урегулировании конфликта на Северном Кавказе. 6 октября 1995 года в Грозном в результате взрыва управляемого устройства генерал получил тяжелейшие ранения, потерял способность двигаться и говорить. За проявленное мужество и героизм Анатолию Романову 5 ноября 1995 года было присвоено звание Героя Российской Федерации.

«С каждым годом уровень проведения этих соревнований становится все выше. Организаторы постоянно совершенствуют формат мероприятия. Его статус с каждым годом растет», — отметила супруга Анатолия Романова Лариса Васильевна.

Соревнования стали не только спортивным событием, но и важной площадкой для укрепления духа товарищества, патриотизма и единства в рядах Национальной гвардии. Они подтверждают высокий уровень подготовки бойцов и способствуют развитию боевых и спортивных навыков, необходимых в службе и защите Родины.