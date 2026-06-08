Соревнования по пулевой стрельбе среди ветеранов СВО прошли в Подольске

Подольское отделение Ассоциации ветеранов специальной военной операции организовало первый турнир по пулевой стрельбе и дартсу. В соревнованиях приняли участие 16 человек — ветераны боевых действий и бывшие участники специальной военной операции.

За звание самых метких боролись три команды: представители городского округа и соседнего муниципалитета, а также бойцы, проходящие курс восстановления в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки».

По итогам упорной борьбы определили победителей, которых наградили почетными грамотами и медалями. Турнир прошел в теплой, дружеской атмосфере. Помимо соревновательной части, организаторы подготовили для защитников Отечества чаепитие, где в неформальной обстановке участники из разных округов смогли пообщаться и обменяться опытом.