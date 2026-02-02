Соревнования по практической стрельбе прошли в Дубне

Первенство и чемпионат по практической стрельбе Дубны собрали участников из Сергиева Посада, Москвы, Твери и Кимры. За награды боролись 73 самых метких спортсмена в возрасте от девяти до 54 лет

За два дня соревнований было разыграно 13 комплектов медалей. Для стрелков подготовили упражнения, за дизайн которых отвечал мастер спорта международного класса Александр Тарасов.

Спортсмены из Дубны показали высокие результаты, завоевав половину наград. Победителей и призеров поздравили глава округа Максим Тихомиров и члены местного отделения Ассоциации ветеранов СВО.

Соревнования также стали площадкой для обсуждения развития проекта «Стальной характер», который направлен на поддержку ветеранов специальной военной операции. Напомним, проект был номинирован правительством Подмосковья на ежегодную премию губернатора региона Андрея Воробьева «Мы рядом. Доброе дело».

«Уже определили помещение для тренировочной базы, где будут проходить занятия в рамках проекта. Скоро там начнутся тренировки», — рассказал Максим Тихомиров.