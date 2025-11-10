Соревнования по кикбоксингу в память о бойцах спецназа прошли в Балашихе

С 7 по 9 ноября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метеор» в микрорайоне Дзержинского состоялись ежегодные соревнования по кикбоксингу «Золотая перчатка», посвященные памяти бойцов спецназа, отдавших свои жизни в борьбе с терроризмом. Мероприятие собрало более 600 участников из 16 регионов России и Республики Беларусь.

В торжественном открытии приняли участие почетные гости — председатель совета ветеранов подразделений специального назначения генерал-майор запаса Михаил Меликов, Герой России и председатель благотворительного фонда «Ратники Отечества» полковник запаса Сергей Юшков, а также герои-спецназовцы и мать Героя России Алексея Ситникова. Их присутствие подчеркнуло важность и глубокий смысл соревнований, которые не только выявляют сильнейших спортсменов, но и служат данью памяти мужеству и героизму спецназовцев.

«Турнир имеет хорошие корни. Это кузница кикбоксерских кадров, на этом ринге начинали многие чемпионы мира, Европы, России, заслуженные мастера спорта. Выиграть „Золотую перчатку“ — это очень престижно, вне зависимости от уровня подготовки», — отметил член совета ветеранов подразделения специального назначения и организатор турнира Михаил Белик.

Соревнования проходили по трем дисциплинам — лайт-контакт, фулл-контакт и лоу-кик — в 135 категориях, учитывающих возраст и вес спортсменов. Поединки оценивались высококвалифицированными судьями с международными и всероссийскими категориями, что обеспечило высокий уровень организации и справедливости оценки выступлений.

«Приятно, что все больше участников собирает этот турнир. Но также подтягивается уровень выступающих спортсменов. Эти соревнования проводятся еще и в воспитательных целях. Ребята знакомятся с традициями дивизии имени Дзержинского, ветеранами и участниками СВО, которые поддерживают турнир и посещают его как почетные гости», — подчеркнул Михаил Меликов.

Турнир «Золотая перчатка» уже давно входит в число крупнейших и самых престижных кикбоксерских соревнований Центрального федерального округа. Он продолжает служить не только спортивной площадкой для молодых талантов, но и местом памяти и уважения к подвигу бойцов спецназа, вдохновляя новое поколение на мужество, силу духа и патриотизм.