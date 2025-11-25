Соревнования по хоккею памяти Дмитрия Тараева прошли в Подольске

VII чемпионат по хоккею был посвящен памяти участника специальной военной операции Дмитрия Тараева. Воспитанник местной хоккейной школы, детский тренер героически погиб на передовой 3 сентября 2023 года.

Дмитрий Тараев отправился в зону СВО осенью 2022 года. Уже в июне следующего года получил медаль «За воинскую доблесть» второй степени. Пройдя реабилитацию после ранения, добровольно вернулся на передовую. Дмитрий погиб при отражения наступления противника. Награжден орденом Мужества посмертно.

Среди участников соревнований немало и профессиональных спортсменов. Дмитрий Жиронкин выступал в Молодежной хоккейной лиге. Защитник со стажем, он оставил профессиональную карьеру спортсмена, но остался навсегда связан с хоккеем.

Команду «Подольские осы» когда-то создали отцы юных хоккеистов, а сегодня их дело продолжают сыновья.

«У нас сложился так путь, что кто-то поиграл профессионально, кто-то в молодежке, в НХЛ побывал, кто-то КХЛ зацепил. Сейчас у нас у всех своя работа, неспортивная по профессии, и я решил собрать всех своих ребят, заявить команду на чемпионат города под названием „Подольские осы“, — рассказал Дмитрий Жиронкин.

Вслед за Дмитрием в команду пришел его друг. Максим Янченко играет под 55-м номером — это год рождения его дедушки Юрия Ивановича, который в детстве привел маленького внука в хоккей.

Главная поддержка хоккеистов — болельщики и близкие люди на трибунах. Для них спортсмены забивают особенные шайбы, в которые вложены сердце, отвага и желание победить ради тех, кто верит.