Соревнования по борьбе в память о герое СВО прошли в Богородском округе

Открытые соревнования по греко-римской борьбе среди юношей 2009–2018 годов рождения состоялись в спортивном зале единоборств ФОК «Акрихин». Турнир был посвящен памяти героя СВО, тренера Ярослава Болмосова.

Отец бойца и младший брат присутствовали на соревнованиях. Свое мастерство и подготовку показали 60 спортсменов из разных городов Московской области. С приветственным словом перед участниками соревнований выступили депутат окружного совета Анатолий Лебедев, первый тренер Ярослава Константин Купцов и боевые товарищи. Минутой молчания почтили память героя и всех павших защитников русской земли.

Спортсмены из Богородского округа завоевали целую россыпь медалей различного достоинства. Первые места заняли Давид Амбарцумян, Андраник Егиазарян, Захар Зотов, Дмитрий Шмельков, Даниэль Васильев, Егор Пустовойтов, Матвей Беловолов, Степан Морков и Захар Нипомнищев.

Ярослав Болмосов родился 26 августа 1996 года. Неоднократно становился призером первенства Московской области и мастерского турнира на призы олимпийского чемпиона Николая Балбошина. В 2023 году Ярослав подписал контракт для поступления на военную службу. Награжден медалью «За отвагу» и знаком «За службу в военной разведке Воздушно-десантных войск».

В мае этого года, в ходе контртеррористической операции на территории Курской области, выполняя очередное боевое задание, младший сержант Ярослав Болмосов, командир отделения и боевой машины разведывательной роты, был смертельно ранен. Герой удостоен государственной награды — ордена Мужества посмертно.