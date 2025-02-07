Солистка из Ногинска выступила для ветеранов боевых действий в Рузском округе

В концертном зале Центра восстановительной терапии для воинов-интернационалистов имени Михаила Лиходея Рузского муниципального округа прошел сольный концерт исполнительницы из Ногинска Ирины Климовой. Его посвятили ветеранам и инвалидам боевых действий.

Художественный руководитель Ногинского центра культуры и творчества «Глухово» Ирина Климова представила программу под названием «Своих не бросаем». На мероприятии собрались участники, прошедшие службу в Афганистане, Чечне, Сирии и в зоне специальной военной операции, а также их близкие. Концерт стал местом встречи людей, объединенных общей историей и ценностями. Концерт также приурочили ко Дню Победы в знак глубокой связи поколений.

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