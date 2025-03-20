Соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО подписали в Подмосковье

В Доме правительства Московской области подписали два соглашения о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО. Договоры с организацией заключили Союз женщин России и фонд «Защитники Отечества».

«Сегодня мы подписываем сразу два важных соглашения о сотрудничестве. Уверены, что это станет мощным импульсом для объединения усилий по поддержке ветеранов и их семей», — отметила вице-губернатор Московской области Мария Нагорная.

По ее словам, Ассоциация ветеранов СВО Московской отвечает за социальную адаптацию бойцов, оказание юридической и психологической помощи, содействие в трудоустройстве и переобучении. Новые соглашения позволят реализовать специальные программы, направленные на поддержку жен участников СВО, помогая им адаптироваться к новым условиям.